إعتقالات "بالجملة".. ليلة رأس السنة!

أعلنت الشرطة الألمانية في بيان رسمي، أن "طواقمها اعتقلت 390 مواطنا في شوارع برلين خلال احتفالات رأس السنة، بسب سوء استخدامهم للألعاب النارية ما شكل خطرا على من حولهم"، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن "غالبية حالات الاعتقال تمت بسبب مخالفة المحتفلين لقواعد السلامة واستخدامهم الألعاب النارية بشكل خطير، فيما اعتبره المسؤولون نجاحا أمنيا للشرطة".



وبحسب البيان، فإنه "وبالرغم من الاعتقالات إلا أن احتفالات ليلية رأس السنة لم تتأثر وجرت بشكل ناجح بالنسبة للمدينة".



وقال متحدث باسم الشرطة إن "معظم الاعتقالات تتعلق بانتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية أو الأسلحة".



ولفت البيان إلى إصابة 15 شرطيا خلال الليل، وخضع أحدهم لعملية جراحية بعدما رجحت إصابته بألعاب نارية غير مرخصة.



ونشرت الشرطة نحو 4 آلاف فرد من طواقمها في سيارات دورية أو في الشوارع لتأمين الاحتفالات بالعاصمة.



وقال متحدث آخر باسم الشرطة في مقطع فيديو نشر على موقع "إكس"، إنه "لم تكن هناك أعمال عنف كبيرة، مضيفا أن الشرطة تولت حماية رجال الإطفاء أثناء العمليات".



تجدر الإشارة إلى أن "الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة في ألمانيا ولا يسمح بإشعالها في برلين إلا في ليلة رأس السنة من الساعة 18:00 وحتى صباح رأس السنة في الساعة الـ7:00 بالتوقيت المحلي، ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو".