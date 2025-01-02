عملية تمشيط واسعة في حمص للبحث عن مجرمي حرب وأسلحة

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الخميس، عن مسؤول أمني قوله إن "وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا".

وأضاف المسؤول أن "عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة".