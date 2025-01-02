سوريا.. مساع لعقد مؤتمر الحوار الوطني في هذا الموعد

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن مصادر بحكومة تصريف الأعمال السورية، أن "الأخيرة تخطط لعقد مؤتمر حوار وطني منتصف كانون الثاني الجاري، لجمع كافة شرائح المجتمع".

وتتواصل الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يضم أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.



وفي 29 كانون الاول الماضي، ذكر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن "إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر".



وأشار الشرع إلى أن "الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر".