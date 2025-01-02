وفد اسرائيلي الى الدوحة لاستئناف المفاوضات

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيعقد مشاورات خاصة بشأن موضوع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.بدورها، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بإعطاء الوفد تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق "يضمن عودة كافة المختطفين، الأحياء لإعادة التأهيل، والقتلى لدفنهم بشكل لائق".كما نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، عن مصادر لم تسمها، أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات، و"لذلك، أتاح نتنياهو للوفد التوجه للدوحة"ونقل موقع "والا" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إرسال فريق التفاوض للدوحة هو "محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة".