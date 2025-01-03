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عربي و دولي

وزير خارجية سوريا يكشف عن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية

2025-01-03 | 07:49
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وزير خارجية سوريا يكشف عن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية
وزير خارجية سوريا يكشف عن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية

كشف وزير الخارجية في الإدارة السورية الموقتة أسعد الشيباني أن "الوفد السوري الذي زار السعودية مؤخراً نقل إليها الرؤية الوطنية للإدارة السورية حول الحكومة المقبلة، والاقتصاد السوري".

وكتب الشيباني على منصة "إكس": "نشكر المملكة العربية السعودية وأصحاب المعالي والسمو وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات العامة على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".

وأضاف: "نقلنا - من خلال زيارتنا - رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".

وتابع: "عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وأشار إلى أن" السعودية عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".

وقام الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب بزيارة رسمية للرياض مؤخرا، التقوا خلالها زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
 
 
 
وزير خارجية سوريا يكشف عن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية

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