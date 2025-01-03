"فاسدون".. ترامب يقصف عشوائياً كل الجبهات

فقد وصف ترامب قيادة الرئيس جو بايدن الحالية بالضعيفة وغير الفعالة، متهماً وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعين العامين الديمقراطيين على مستوى الولايات والمحليات بأنهم لم يقوموا بعملهم، بل غير أكفاء وفاسدون.وأشار إلى أن "هؤلاء وبدلاً من القيام بعملهم أمضوا الوقت في مهاجمته بدلاً من التركيز على حماية الأميركيين من الخارج والداخل".إلى ذلك طالب في منشور على منصة "إكس" وكالة المخابرات المركزية بالتدخل الآن، وقبل فوات الأوان، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة تنهار إذ يحدث تآكل عنيف للسلامة والأمن القومي والديمقراطية في جميع أنحاء البلاد وفق وصفه".وختم منشوره قائلاً إن "القوة والقيادة القوية ستوقف هذا فقط". وتابع "نراكم في 20 كانون الثاني. اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".