هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما

انتشار فيروس HMPV يثير القلق في الصين بعد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهاب الرئة، خاصة بين الأطفال دون سن 14 عاماً. هذا الفيروس يشبه الإنفلونزا، ويسبب السعال، الحمى، والصفير، ويمكن أن يتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.



وحتى الآن لا يوجد لقاح مضاد له، والعلاج يقتصر على الرعاية الطبية.



في حين دعت السلطات الصينية إلى ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود للحد من انتشاره.