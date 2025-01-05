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عربي و دولي

يسرائيل هيوم: رئيس جهاز الموساد يتوجه غدا للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل في قطر

2025-01-05 | 06:05
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يسرائيل هيوم: رئيس جهاز الموساد يتوجه غدا للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل في قطر
يسرائيل هيوم: رئيس جهاز الموساد يتوجه غدا للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل في قطر
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يسرائيل هيوم: رئيس جهاز الموساد يتوجه غدا للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل في قطر

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إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار
لقاء جمع ميلوني وترامب في مارالاغو

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار
06:17

إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار

اتهم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد حزب الله اللبناني بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن بلاده "ستضطر للتحرك" في حال تواصل ذلك.
وقال كاتس إن حزب الله لم ينسحب بعد الى "أبعد من نهر الليطاني" في جنوب لبنان، أي الى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل. أضاف "في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل الى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

06:17

إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار

اتهم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد حزب الله اللبناني بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن بلاده "ستضطر للتحرك" في حال تواصل ذلك.
وقال كاتس إن حزب الله لم ينسحب بعد الى "أبعد من نهر الليطاني" في جنوب لبنان، أي الى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل. أضاف "في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل الى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

لقاء جمع ميلوني وترامب في مارالاغو
05:35

لقاء جمع ميلوني وترامب في مارالاغو

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة غير معلنة مسبقا الى الولايات المتحدة، التقت خلالها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا، بحسب ما أفاد مكتبها الأحد.

05:35

لقاء جمع ميلوني وترامب في مارالاغو

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة غير معلنة مسبقا الى الولايات المتحدة، التقت خلالها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا، بحسب ما أفاد مكتبها الأحد.

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