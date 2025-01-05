يسرائيل هيوم: رئيس جهاز الموساد يتوجه غدا للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل في قطر

اتهم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد حزب الله اللبناني بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن بلاده "ستضطر للتحرك" في حال تواصل ذلك.

وقال كاتس إن حزب الله لم ينسحب بعد الى "أبعد من نهر الليطاني" في جنوب لبنان، أي الى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل. أضاف "في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل الى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

