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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي في هذه الاثناء الموفد الأميركي آموس هوكستين بالسراي الحكومي بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز
مصادر عين التينة للجديد: الجلسة في ٩ كانون قائمة وموقفنا من قائد الجيش معروف "لا نريد تعديل الدستور"
مصادر عين التينة للجديد: الجلسة في ٩ كانون قائمة وموقفنا من قائد الجيش معروف "لا نريد تعديل الدستور"
مصادر عين التينة لـ #الجديد: الجلسة في 9 كانون قائمة في موعدها وموقفنا من قائد الجيش معروف "لا نريد تعديل الدستور"
مصادر عين التينة لـ #الجديد: الجلسة في 9 كانون قائمة في موعدها وموقفنا من قائد الجيش معروف "لا نريد تعديل الدستور"
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عربي و دولي

ترامب: إنني الصديق الأفضل لإسرائيل ولقد حققت لها الكثير بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها

2025-01-06 | 11:18
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ترامب: إنني الصديق الأفضل لإسرائيل ولقد حققت لها الكثير بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها
ترامب: إنني الصديق الأفضل لإسرائيل ولقد حققت لها الكثير بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها
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ترامب: إنني الصديق الأفضل لإسرائيل ولقد حققت لها الكثير بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها

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رئيس الحكومة الكندية يعلن استقالته من منصبه
11:25

رئيس الحكومة الكندية يعلن استقالته من منصبه


أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو الإثنين استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، موضحا أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له.
وقال ترودو أمام الصحافيين في أوتاوا "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل". وأتت الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع حزبه إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي.

11:25

رئيس الحكومة الكندية يعلن استقالته من منصبه


أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو الإثنين استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، موضحا أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له.
وقال ترودو أمام الصحافيين في أوتاوا "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل". وأتت الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع حزبه إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي.

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