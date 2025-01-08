ايران عن تصريحات ماكرون: "مخادعة"!

أكدت إيران، أن "كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن طهران تشكل التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي في الشرق الأوسط، "لا أساس له".