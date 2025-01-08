ايران عن تصريحات ماكرون: "مخادعة"!
أكدت إيران، أن "كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن طهران تشكل التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي في الشرق الأوسط، "لا أساس له".
ووصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذا الكلام بأن "لا أساس له ومتناقض ويستند إلى تكهنات".
ودعا المتحدث، فرنسا إلى "إعادة النظر في مقارباتها غير البناءة حيال السلام والاستقرار" في المنطقة.
ورأى كذلك أن "تصريحات ماكرون حول الملف النووي الإيراني مخادعة".
وأكد بقائي، أن "البرنامج الإيراني سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي".