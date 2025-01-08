إنذار نهائي لقوات سوريا الديمقراطية.. تركيا تتوعّد!

هددت تركيا بإطلاق عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ما لم توافق على شروط أنقرة من أجل مرحلة انتقالية "غير دموية" بعد سقوط بشار الأسد.