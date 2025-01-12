البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن استناداً إلى خطته لأيار 2024

في أول تعليق له بعد الفاجعة التي وقعت بالمسجد الأموي بدمشق يوم أول من امس خلال وليمة كبرى أعدها وأسفرت عن وفاة 4 اشخاص واصابة آخرين جراء الفوضى التي حصلت، قال الشيف "أبو عمر الدمشقي" إنه لا يخلي نفسه من المسؤولية...

