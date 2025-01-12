البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن استناداً إلى خطته لأيار 2024

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء كافة الترتيبات لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام) التي أشارت إلى أن ذلك يأتي "استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون".
تواصل فرق التحقيق في ولاية كاليفورنيا جهودها للكشف عن أسباب الحرائق الضخمة التي اجتاحت عدة مناطق، أبرزها لوس أنجلوس، وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وتشريد الآلاف، فضلاً عن تدمير العديد من المنازل والشركات.
في أول تعليق له بعد الفاجعة التي وقعت بالمسجد الأموي بدمشق يوم أول من امس خلال وليمة كبرى أعدها وأسفرت عن وفاة 4 اشخاص واصابة آخرين جراء الفوضى التي حصلت، قال الشيف "أبو عمر الدمشقي" إنه لا يخلي نفسه من المسؤولية...