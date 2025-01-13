هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: نأمل الإعلان عن اتفاق غزة يوم الثلاثاء

استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، في مقر السفارة اليوم، السفير التركي الجديد لدى لبنان، مرات لوتيم. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أبرز المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء كافة الترتيبات لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام) التي أشارت إلى أن ذلك يأتي "استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون".