أردوغان: العالم بأسره أغلق عينيه عما كانت تقوم به إسرائيل في غزة

غوتيريش رداً على سؤال مراسل الجديد: من الضروري حماية وضمان أمن وأمان طواقم اليونيفيل ويجب إدانة الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق قرار وقف النار بصورة لا لبس فيها

غوتيريش رداً على سؤال مراسل الجديد: من الضروري حماية وضمان أمن وأمان طواقم اليونيفيل ويجب إدانة الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق قرار وقف النار بصورة لا لبس فيها