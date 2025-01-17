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غوتيريش رداً على سؤال مراسل الجديد: من الضروري حماية وضمان أمن وأمان طواقم اليونيفيل ويجب إدانة الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق قرار وقف النار بصورة لا لبس فيها
غوتيريش رداً على سؤال مراسل الجديد: من الضروري حماية وضمان أمن وأمان طواقم اليونيفيل ويجب إدانة الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق قرار وقف النار بصورة لا لبس فيها
غوتيريش: الوضع في المنطقة يتطور بسرعة ونحيي الدولة والشعب اللبناني على استضافتهم للاجئين
غوتيريش: الوضع في المنطقة يتطور بسرعة ونحيي الدولة والشعب اللبناني على استضافتهم للاجئين
غوتيريش: نحث المجتمع الدولي على دعم لبنان لينهض من جديد
غوتيريش: نحث المجتمع الدولي على دعم لبنان لينهض من جديد
غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: اليونيفيل تعمل بطاقاتها كافة ضمن السلطات المنوطة بها والأطراف تعهدت بالإلتزام الكامل بالقرار 1701 وبات لزاماً الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية
غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: اليونيفيل تعمل بطاقاتها كافة ضمن السلطات المنوطة بها والأطراف تعهدت بالإلتزام الكامل بالقرار 1701 وبات لزاماً الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية
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أردوغان: العالم بأسره أغلق عينيه عما كانت تقوم به إسرائيل في غزة
2025-01-17 | 10:35
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