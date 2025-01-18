نتنياهو: إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك

ولاحقاً، أكد نتنياهو في خطاب متلفز أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أميركي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.وأضاف: "إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك بطرق جديدة وقوية... الرئيس دونالد ترامب والرئيس جو بايدن يدعمان بشكل كامل حق إسرائيل في العودة إلى القتال إذا خلصت إسرائيل إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لا جدوى منهاواعتبر نتنياهو أن "المعركة لم تنته بعد وأمامنا طريق طويل"، قائلاً إن إسرائيل ألحقت الضرر بالمحور الإيراني كله، وأردف: "نفّذنا عمليات ضد حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وفي داخل إيران، وحققنا إنجازات وقمنا بتغير الصورة في الشرق الأوسط كله وحماس أصبحت وحيدة".