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عربي و دولي

نتنياهو: إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك

2025-01-18 | 15:36
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نتنياهو: إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك
نتنياهو: إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال نتنياهو في بيان: "لن نمضي قدما في الاتفاق حتى نتسلم قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق حماس".


ولاحقاً، أكد نتنياهو في خطاب متلفز أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أميركي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.
وأضاف:  "إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك بطرق جديدة وقوية... الرئيس دونالد ترامب والرئيس جو بايدن يدعمان بشكل كامل حق إسرائيل في العودة إلى القتال إذا خلصت إسرائيل إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لا جدوى منها
واعتبر نتنياهو أن "المعركة لم تنته بعد وأمامنا طريق طويل"، قائلاً إن إسرائيل ألحقت الضرر بالمحور الإيراني كله، وأردف: "نفّذنا عمليات ضد حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وفي داخل إيران، وحققنا إنجازات وقمنا بتغير الصورة في الشرق الأوسط كله وحماس أصبحت وحيدة".
 
نتنياهو: إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك

عربي و دولي

نتنياهو

إسرائيل

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