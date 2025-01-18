يسرائيل هيوم: نتنياهو ووزير الدفاع كاتس يدعمان استئناف القتال بغزة إذا فشلت مفاوضات المرحلة الثانية

وصلت والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي خُطف خلال رحلة عمل إلى سوريا في آب 2012، إلى دمشق اليوم السبت لتكثيف جهود البحث عن ابنها، وعبّرت عن أملها في أن تتمكن من العودة معه إلى الوطن.
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح لشبكة "إن بي سي"، إلى "أننا سنرى إطلاق سراح الأسرى (من قطاع غزة) قريبًا ويجب أن يتم ذلك"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.وقال نتنياهو في بيان: "لن نمضي قدما في الاتفاق حتى نتسلم قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق حماس".