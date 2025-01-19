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عربي و دولي

إســرائــيــل تــقــصــف غــزة.. لا وقــف نــار

2025-01-19 | 02:48
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إســرائــيــل تــقــصــف غــزة.. لا وقــف نــار
إســرائــيــل تــقــصــف غــزة.. لا وقــف نــار

نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات الأحد في شمال قطاع غزة معلنا عدم دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في الموعد المحدد في الساعة 8,30 (6,30 ت غ)، لعدم تسليم الحركة قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال النهار.

ونفذ الجيش الإسرائيلي الأحد ضربات على مناطق عدة في غزة مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها".

كما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 في القصف الإسرائيلي.

وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار حتى تحصل إسرائيل على قائمة الرهائن التي تعهدت حماس بتقديمها".

إســرائــيــل تــقــصــف غــزة.. لا وقــف نــار

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

غزة

حرب غزة

إسرائيل

حماس

الدفاع المدني بغزة

اتفاق وقف النار

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