إســرائــيــل تــقــصــف غــزة.. لا وقــف نــار

ونفذ الجيش الإسرائيلي الأحد ضربات على مناطق عدة في غزة مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها".

كما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 في القصف الإسرائيلي.

وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار حتى تحصل إسرائيل على قائمة الرهائن التي تعهدت حماس بتقديمها".