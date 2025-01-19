إسرائيل تتسلم أول 3 رهينات ضمن اتفاق التبادل

معلومات الجديد: بعد إلقاء القبض على العميل اللبناني حسن أيوب تبين أن طائرة الدرون الإسرائيلية رافقته من بيت ليف إلى فلسطين المحتلة حيث مكث فيها ليلة واحدة التقى خلالها مع جهاز الموساد مقابل 2500 دولار

معلومات الجديد: بعد إلقاء القبض على العميل اللبناني حسن أيوب تبين أن طائرة الدرون الإسرائيلية رافقته من بيت ليف إلى فلسطين المحتلة حيث مكث فيها ليلة واحدة التقى خلالها مع جهاز الموساد مقابل 2500 دولار