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هيئة البث الإسرائيلية: من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة
2025-01-19 | 11:56
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هيئة البث الإسرائيلية: من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة
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