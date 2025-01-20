ترامب: أميركا سترسل مهمات لكوكب المريخ

مراسل الجديد: تفجيرات ينفذها جنود العدو في شيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان وتبين ان لا تفجيرات في بلدة الطيبة بل الأصوات التي سمعت ناتجة عن القاء الجنود قنابل اثناء توغلهم في ساحة البلدة