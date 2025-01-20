نتنياهو مهنئاً ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا

وجاء في رسالة له عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنا واثق من أننا سنكمل هزيمة محور الإرهاب الإيراني ونبدأ حقبة جديدة من السلام والازدهار لمنطقتنا"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران بما في ذلك حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

كذلك، شكر ترامب على ما قدّمه من دعم للتوصل إلى صفقة الإفراج عن رهائن في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل الأحد حيّز التنفيذ.

وأضاف "أتطلع إلى العمل معكم لإعادة الرهائن المتبقين، وتدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها السياسي في غزة، وضمان ألا تشكل غزة مجددا تهديدا لإسرائيل".