رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا يمكن لأي دولة أن تملي شيئا على الفلسطينيين ونرى فرصاً عديدة للعمل مع الرئيس الأميركي كي نرسي الاستقرار في الشرق الأوسط