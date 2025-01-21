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الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل دون كلل مع رئيس الجمهورية كما أؤكد التزامي بتشكيلها وفقاً للآلية الدستورية
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عربي و دولي

وزير الخارجية السعودي: العقوبات على سوريا نشكل عبئاً كبيراً عليها ويجب بذل المزيد من الجهود لرفعها عنها

2025-01-21 | 09:43
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وزير الخارجية السعودي: العقوبات على سوريا نشكل عبئاً كبيراً عليها ويجب بذل المزيد من الجهود لرفعها عنها
وزير الخارجية السعودي: العقوبات على سوريا نشكل عبئاً كبيراً عليها ويجب بذل المزيد من الجهود لرفعها عنها
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وزير الخارجية السعودي: العقوبات على سوريا نشكل عبئاً كبيراً عليها ويجب بذل المزيد من الجهود لرفعها عنها

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منصوري توجه إلى البحرين.. وسلسلة لقاءات مرتقبة
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منصوري توجه إلى البحرين.. وسلسلة لقاءات مرتقبة

توجه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري إلى البحرين لعقد لقاءات مصرفية مالية في المنامة، تلبية لدعوة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان. وسيلتقي منصوري في المنامة كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي البحريني، إضافة الى لقاءات مع مسؤولين ماليين دوليين.

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منصوري توجه إلى البحرين.. وسلسلة لقاءات مرتقبة

توجه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري إلى البحرين لعقد لقاءات مصرفية مالية في المنامة، تلبية لدعوة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان. وسيلتقي منصوري في المنامة كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي البحريني، إضافة الى لقاءات مع مسؤولين ماليين دوليين.

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