وزير الخارجية السعودي: ننظر لانتخاب رئيس جديد في لبنان كتطور إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية أفعال ملموسة وإصلاح حقيقي

سلام رداً على سؤال "الجديد": حكوماتنا تحولت في الآونة الأخيرة إلى "شلل وطني" وهذا الأمر لن نكرره وحكومة الـ 14 وزيراً قد لا تكون مناسبة

سلام رداً على سؤال "الجديد": حكوماتنا تحولت في الآونة الأخيرة إلى "شلل وطني" وهذا الأمر لن نكرره وحكومة الـ 14 وزيراً قد لا تكون مناسبة