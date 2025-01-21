وزير الخارجية السعودي: بحاجة لرؤية أفعال ملموسة وإصلاح حقيقي في لبنان

ولفت، في كلمة له خلال منتدى دافوس، إلى "أننا ننظر لانتخاب رئيس جديد في لبنان كتطور إيجابي للغاية"، موضحًا "أننا بحاجة لرؤية أفعال ملموسة وإصلاح حقيقي في لبنان".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي: "يتعين علينا جميعا أن نمد يد العون لسوريا لأن الإدارة الجديدة ورثت تركة ثقيلة"، مضيفًا "لاحظنا رغبة من الإدارة في دمشق على التفاعل مع الشركاء في المنطقة ومع المجتمع الدولي"، مشددًا على أنّ "العقوبات على سوريا نشكل عبئا كبيرا عليها".

ورأى "أننا نعيش في منطقة مليئة بالمخاطر ولكنها أيضا تمتلك طاقات هائلة"، موضحًا أنّه "علينا أن تفادى الحرب بين إيران وإسرائيل وأي حرب في منطقتنا".