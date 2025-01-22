"جنين هي البداية".. إليكم تصريح وزير الحرب الاسرائيلي!

توعد وزير الحرب الإسرائليلي، يسرائيل كاتس، بتوسيع الاقتحامات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن جنين هي النموذج والبداية فقط.

وقال كاتس خلال استجوابه في الكنيست، إن "جنين هي البداية والنموذج الذي سيعمم على جميع أنحاء الضفة الغربية".



وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "هناك أماكن أخرى في الضفة الغربية ستشهد عمليات عسكرية".



وكان كاتس قد أكد في وقت سابق من الأربعاء، أن عملية "الجدار الحديدي" التي بدأتها قوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية.



وأشار إلى أن العملية "ستمثل تحولاً في استراتيجية الأمن التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.



وأضاف وزير الحرب أن "العملية تهدف إلى القضاء على الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب في المخيم- بدون تكرار الإرهاب في المخيم بعد انتهاء العملية وهو أول درس من أسلوب الغارات المتكررة في غزة.