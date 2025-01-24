خطة ترامب تسلك طريقها.. ترحيل جماعي لمئات المهاجرين

أوقفت السلطات الأميركية 538 مهاجرا غير نظامي ورحّلت المئات في عملية جماعية، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الرئيس دونالد ترامب بعد أيام قليلة من توليه ولايته الثانية.





وقالت كارولاين ليفت في منشور على منصة إكس في وقت متأخر الخميس، إنّ "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.

وأضافت أنّ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها".

وكان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا ترحيل "الأجانب المجرمين".

وفي وقت مبكر امس قال حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا في بيان، إنّ عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "داهموا مبنى محليا... والقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة" توقيف.

وكان الكونغرس وافق في وقت سابق هذا الأسبوع على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.