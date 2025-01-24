الكرملين: بوتين مستعد لهذا الأمر.. ونحن ننتظر الإشارات

ورد بيسكوف على سؤال للصحفيين بشأن ما إذا كان يتوقع اتصالات بين الرئيسين الروسي والأمريكي : "بوتين مستعد، نحن ننتظر الإشارات، الجميع مستعد، لذا من الصعب قراءة التوقعات هنا. بمجرد حدوث أي شيء، سنبلغكم بذلك.".

وأوضح أن "هذا الصراع يحدث بسبب التهديد للأمن القومي الروسي، وبسبب التهديد الموجه للروس الذين يعيشون في الأراضي المعروفة، وبسبب عدم رغبة الأمريكيين والأوروبيين ورفضهم التام للاستماع إلى مخاوف روسيا".