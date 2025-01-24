مكتب نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه

أفادت معلومات الجديد، أن قيادة الجيش اللبناني لم تتلقَ بعد أي إشعار رسمي بشأن تمديد مهلة الهدنة، سواء من اللجنة الخماسية أو من قوات اليونيفيل. إلا أن الأجواء العامة تشير إلى أن الانسحاب الإسرائيلي ضمن مهلة الـ60 يومًا قد لا يكون محتملاً.



وأكدت المعلومات أن الجيش الإسرائيلي يواصل إخلاء بعض النقاط في الجنوب بينما يتقدم الجيش اللبناني لاستلام هذه المواقع.