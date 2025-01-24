الجيش الإسرائيلي لن ينسحب! بيان لمكتب نتنياهو

وأوضح البيان أن "عملية الانسحاب مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال، بما في ذلك انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني".

وأشار المكتب إلى أن "الاتفاق لم يُنفذ بشكل كامل من قبل لبنان حتى الآن، مما يعني أن عملية الانسحاب ستستمر في إطار تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة الأميركية".

كما أكد مكتب نتنياهو في البيان أن "إسرائيل لن تعرض مستوطناتها ومواطنيها للخطر، وأنها ستصر على تنفيذ هدفها الرئيسي في الشمال وهو ضمان العودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، مؤكدة على التزامها بالحفاظ على أمنها واستقرارها".