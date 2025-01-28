ايران تحذر.. أي هجوم إسرائيلي على منشآتها سيؤدي إلى "كارثة"
حذرت إيران من أن أي هجوم إسرائيلي أو أميركي على منشآتها النووية سيكون بمثابة "الجنون" وسيؤدي إلى "كارثة" للمنطقة.
وجاء هذا التحذير في أول مقابلة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة.
وقال عراقجي: "لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيواجه ردا فوريا وحاسما. لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".
كما وقد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى، والذي كان يقضي بتقييد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.