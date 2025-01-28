ايران تحذر.. أي هجوم إسرائيلي على منشآتها سيؤدي إلى "كارثة"

وقال عراقجي: "لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيواجه ردا فوريا وحاسما. لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".

كما وقد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى، والذي كان يقضي بتقييد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.