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عربي و دولي

"العدالة الانتقالية" على طاولة المباحثات بين دمشق وموسكو بعد سقوط الأسد

2025-01-29 | 01:09
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&quot;العدالة الانتقالية&quot; على طاولة المباحثات بين دمشق وموسكو بعد سقوط الأسد
"العدالة الانتقالية" على طاولة المباحثات بين دمشق وموسكو بعد سقوط الأسد

أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء أنها بحثت "العدالة الانتقالية" مع أول وفد روسي يزور دمشق منذ الاطاحة بحليف الكرملين الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي الزيارة في ظل سعي موسكو للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين الرئيسيتين في سوريا ونفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون موسكو قد تعرضت ل"هزيمة" استراتيجية في الشرق الأوسط بعد الإطاحة بالأسد.

وقال بيان صادر عن الإدارة السورية بعد لقائها الوفد الروسي "إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".

وهدفت المباحثات إلى "ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد".

وكان مسؤولان روسيان كبيران قد وصلا إلى العاصمة السورية الثلاثاء، لأول مرة منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان "ريا نوفوستي" و"تاس" أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف موجودان في سوريا على رأس وفد.

"العدالة الانتقالية" على طاولة المباحثات بين دمشق وموسكو بعد سقوط الأسد

عربي و دولي

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