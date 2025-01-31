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عربي و دولي

الخارجية الأميركية: هذا هو "الخبر السار" في لبنان!

2025-01-31 | 15:00
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الخارجية الأميركية: هذا هو &quot;الخبر السار&quot; في لبنان!
الخارجية الأميركية: هذا هو "الخبر السار" في لبنان!

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ صحافية في "الحرة"، إن "الخبر السار في الشرق الأوسط هو أن لبنان لديه حكومة نأمل أن تصبح أقوى من حزب الله، بالإضافة إلى تمديد وقف إطلاق النار هناك"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تسهم في تعزيز الاستقرار.

وتناول روبيو الوضع في سوريا، حيث أشار إلى أن "المجموعة التي استولت على السلطة في سوريا قد لا تكون مؤهلة لخوض فحص خلفية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن هناك فرصة لبناء استقرار أكبر مما كان عليه الوضع في عهد الأسد، خاصة مع تقليص نفوذ إيران وروسيا".

وأضاف روبيو أن "استقرار سوريا ولبنان قد يمهد الطريق لتطورات مثل اتفاق بين السعودية وإسرائيل، مما قد يغير ديناميكية المنطقة ويصعب حل التحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خصوصًا غزة". واختتم بالقول: "لا شيء من هذا مؤكد، ولكن الفرص الحالية لم تكن متاحة قبل 90 يومًا". 

الخارجية الأميركية: هذا هو "الخبر السار" في لبنان!

محليات

عربي و دولي

ماركو روبيو

الخارجية الأميركية

أميركا

الحكومة اللبنانية

نواف سلام

حزب الله

الولايات المتحدة

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