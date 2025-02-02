الرئيس السوري أحمد الشرع: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تهدف لحفظ السلام في المنطقة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، ضبط شحنات أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان برا في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص وسط البلاد.وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بعد الرصد والتتبع، إدارة أمن الحدود صادرت أكثر من شحنة أسلحة مجهزة للتهريب إلى لبنان، عبر طرقات برية مخصصة للتهريب في منطقة تلكلخ".
سيصطحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معه طبيبين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أحدهما مختص في أمراض القلب والثاني في المسالك البولية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
أشار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح من جنوب لبنان إلى أنه ينصح الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم بعدم خطأ تقدير "عزم إسرائيل"، محذرًا من أنه إذا استمر إطلاق المسيرات من لبنان، فلن يبقى حزب الله. وأكد كاتس أنه إذا تكررت التهديدات، فلن تسمح إسرائيل بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر، وسترد بقوة على أي تهديد.