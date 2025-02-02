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عربي و دولي

الرئيس السوري أحمد الشرع: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تهدف لحفظ السلام في المنطقة

2025-02-02 | 10:45
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الرئيس السوري أحمد الشرع: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تهدف لحفظ السلام في المنطقة
الرئيس السوري أحمد الشرع: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تهدف لحفظ السلام في المنطقة
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الرئيس السوري أحمد الشرع: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تهدف لحفظ السلام في المنطقة

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13:16

"ضبط شحنات أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان".. هذا ما أعلنته الداخلية السورية!

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، ضبط شحنات أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان برا في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بعد الرصد والتتبع، إدارة أمن الحدود صادرت أكثر من شحنة أسلحة مجهزة للتهريب إلى لبنان، عبر طرقات برية مخصصة للتهريب في منطقة تلكلخ".

13:16

"ضبط شحنات أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان".. هذا ما أعلنته الداخلية السورية!

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، ضبط شحنات أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان برا في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بعد الرصد والتتبع، إدارة أمن الحدود صادرت أكثر من شحنة أسلحة مجهزة للتهريب إلى لبنان، عبر طرقات برية مخصصة للتهريب في منطقة تلكلخ".

طبيبان مع نتنياهو في أميركا.. السبب؟!
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طبيبان مع نتنياهو في أميركا.. السبب؟!

سيصطحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معه طبيبين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أحدهما مختص في أمراض القلب والثاني في المسالك البولية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

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طبيبان مع نتنياهو في أميركا.. السبب؟!

سيصطحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معه طبيبين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أحدهما مختص في أمراض القلب والثاني في المسالك البولية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

بالمباشر.. إسرائيل تهدد نعيم قاسم!
08:07

بالمباشر.. إسرائيل تهدد نعيم قاسم!

أشار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح من جنوب لبنان إلى أنه ينصح الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم بعدم خطأ تقدير "عزم إسرائيل"، محذرًا من أنه إذا استمر إطلاق المسيرات من لبنان، فلن يبقى حزب الله.

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08:07

بالمباشر.. إسرائيل تهدد نعيم قاسم!

أشار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح من جنوب لبنان إلى أنه ينصح الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم بعدم خطأ تقدير "عزم إسرائيل"، محذرًا من أنه إذا استمر إطلاق المسيرات من لبنان، فلن يبقى حزب الله.

وأكد كاتس أنه إذا تكررت التهديدات، فلن تسمح إسرائيل بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر، وسترد بقوة على أي تهديد.

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