الرئيس السوري أحمد الشرع: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تهدف لحفظ السلام في المنطقة

أشار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح من جنوب لبنان إلى أنه ينصح الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم بعدم خطأ تقدير "عزم إسرائيل"، محذرًا من أنه إذا استمر إطلاق المسيرات من لبنان، فلن يبقى حزب الله.



وأكد كاتس أنه إذا تكررت التهديدات، فلن تسمح إسرائيل بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر، وسترد بقوة على أي تهديد.



