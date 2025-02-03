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عربي و دولي

ترامب: ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد

2025-02-03 | 14:02
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ترامب: ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد
ترامب: ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ "لا ضمانات" على أنّ وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس منذ تولّيه السلطة قبل أسبوعين سيظلّ صامدا.

وعشيّة لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد"، قبل أن يتولى الكلام مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي كان جالسا إلى جانبه ليقول إنّ الهدنة "صامدة حتى الآن ونحن بالتالي نأمل حتما بأن نُخرج الرهائن وننقذ أرواحا ونتوصّل، كما نأمل، إلى تسوية سلمية للوضع برمّته".
 
ترامب: ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

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الشرع يشكر السعودية: هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية بين البلدين

كتب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عبر منصة إكس: " نتقدم مجدداً بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل بدءاً من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا المملكة العربية السعودية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي سيؤسس هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية".

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الشرع يشكر السعودية: هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية بين البلدين

كتب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عبر منصة إكس: " نتقدم مجدداً بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل بدءاً من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا المملكة العربية السعودية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي سيؤسس هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية".

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