الأمم المتحدة: مقترح ترامب للسيطرة على غزة "مفاجئ جداً"

وقال فيليبو غراندي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في بروكسل إنه "من الصعب جدّا التعليق على هذه المسألة الحسّاسة جدّا".

واعتبر غراندي أن الوضع الحالي "ليس واضحا" بعد تصريحات الرئيس الأميركي.

وأقرّ بأنه "أمر مفاجئ جدّا، لكن لا بدّ من معرفة ما يعنيه على أرض الواقع".

وطرح دونالد ترامب الثلاثاء فكرة "سيطرة" الولايات المتحدة على غزة المدمّرة من جرّاء الحرب، مقترحا مجدّدا نقل غزّيين إلى مصر والأردن، بالرغم من معارضة الفلسطينيين أنفسهم والبلدين هذه الفكرة.

وفي ما يخصّ وقف المساعدات الأميركية إلى الخارج، دعا فيليبو غراندي إلى الحذر.

وصرّح المسؤول الأممي الرفيع "كلّ هذا مبهم راهنا، ما يعدّ مشكلة لأننا منظمة ليس في وسعها الانتظار طويلا" نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها التمويل الأميركي، مع الإشارة إلى أن المساعدات الأميركية تشكّل راهنا "ما بين 35 و40 %" من المساهمات المقدّمة للمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين.

ووصف غراندي أسلوب إيلون ماسك، اليد اليمنى لدونالد ترامب المكلّف بإصلاح المؤسسات الفدرالية بأنه "راديكالي".

لكنه أكّد أنه منخرط "في حوار" مع السلطات الأميركية وبصدد "إعادة التفاوض على المساعدات".

ولم يتطرّق إلى تبادلات مباشرة مع ماسك، مشيرا إلى أن "محاورنا في الإدارة يبقى وزارة الخارجية".