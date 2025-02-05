الخارجية الإمارتية تردّ على قرار ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الجميع يحبّون" مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهها من الفلسطينيين وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم. وفي تصريح له للصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب رداً على سؤال حول ردود الفعل على فكرته: "الجميع يحبّونها".



وفي السياق، أكّد البيت الأبيض الأربعاء أنّ الولايات المتحدة "لن تموّل إعادة إعمار غزة".



حيث أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين أنّ ترامب قال إنّ "الولايات المتّحدة لن تموّل إعادة إعمار غزة. إدارته ستعمل مع شركائنا في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة".