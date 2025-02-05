الخارجية الإمارتية تردّ على قرار ترامب
أعلنت الإمارات رفضها أيّ محاولة لـ"تهجير" الشعب الفلسطيني، وذلك غداة طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا لترحيل سكان غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع الفلسطيني.
وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، "رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره"، ودعت "ودعت إلى "ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش".
كما لفتت الى أهمية "تجنّب كلّ ما يمكن أن يؤدي إلى اتّساع رقعة الصراع في المنطقة".
وأشارت الى أنّ "الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصبّ على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع".