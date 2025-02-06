الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

كيت ميدلتون: ركزوا على عملي.. لا على خزانة ملابسي!

2025-02-06 | 02:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيت ميدلتون: ركزوا على عملي.. لا على خزانة ملابسي!
كيت ميدلتون: ركزوا على عملي.. لا على خزانة ملابسي!

كيت ميدلتون ترغب في أن يتركز اهتمام العالم على أعمالها، وليس ملابسها.

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن قصر كنسينغتون، المسؤول عن إدارة مكتب الأمير والأميرة ويلز، سيقلل من الإعلان عن الماركات التي ترتديها كيت أثناء قيامها بالواجبات الملكية العامة. وتُعتبر الأم لثلاثة أطفال، البالغة من العمر 43 عامًا، من أبرز أيقونات الموضة في المملكة المتحدة، وتحظى بإعجاب واسع بأسلوبها الأنيق.

وقال خبير الشؤون الملكية البريطاني هيلاري فوردويتش لشبكة "فوكس نيوز" الرقمية إن هذا القرار جاء من كيت نفسها، حيث أبدت استياءها مؤخرًا من تركيز الإعلام على ملابسها بدلاً من القضايا التي تدعمها. وأكد فوردويتش أن كيت ترغب في استغلال الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به أثناء معركتها مع السرطان، لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تعمل من أجلها.

وبناءً على رغبتها في تحويل الانتباه العام إلى عملها، قررت كيت أن يتوقف قصر كنسينغتون عن نشر تفاصيل مسبقة حول ملابسها في المناسبات العامة. 

كيت ميدلتون: ركزوا على عملي.. لا على خزانة ملابسي!

عربي و دولي

كيت ميدلتون

أميرة ويلز

بريطانيا

القصر الملكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الحرب الإسرائيلي يأمر بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة
فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بـ"كلمات مقتضبة".. هكذا رفضت إيران بشدّة قرار ترامب
02:30

بـ"كلمات مقتضبة".. هكذا رفضت إيران بشدّة قرار ترامب

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس ما وصفته بخطة "صادمة" قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة و"تهجير" الفلسطينيين قسرا من القطاع.

02:30

بـ"كلمات مقتضبة".. هكذا رفضت إيران بشدّة قرار ترامب

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس ما وصفته بخطة "صادمة" قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة و"تهجير" الفلسطينيين قسرا من القطاع.

وزير الحرب الإسرائيلي يأمر بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة
02:26

وزير الحرب الإسرائيلي يأمر بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الحرب يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، اليوم الخميس، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.

02:26

وزير الحرب الإسرائيلي يأمر بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الحرب يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، اليوم الخميس، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.

فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!
01:14

فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!

خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، تحدث السفير السعودي الأسبق إلى أميركا وبريطانيا، الأمير تركي الفيصل، حول ما يتوقع حدوثه بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن "السيطرة على قطاع غزة".

01:14

فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!

خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، تحدث السفير السعودي الأسبق إلى أميركا وبريطانيا، الأمير تركي الفيصل، حول ما يتوقع حدوثه بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن "السيطرة على قطاع غزة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025