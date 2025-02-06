وزير خارجية إسرائيل: أخطرنا مجلس حقوق الإنسان الأممي بانسحابنا منه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه "لن تكون هناك حاجة لجنود أميركيين لتنفيذ اقتراحه بشأن غزة"، وذلك بعد إعلانه أن "الولايات المتحدة يمكن أن تتولى السيطرة على قطاع غزة وتتملكه".

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "لن تكون هناك حاجة لجنود أميركيين! سوف يسود الاستقرار في المنطقة!".

