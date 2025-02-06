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عربي و دولي

بعد اشتباكات قرية حاويك... إدارة أمن الحدود السورية: تحرير عنصرين اختطفهما مطلوبون

2025-02-06 | 14:51
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بعد اشتباكات قرية حاويك... إدارة أمن الحدود السورية: تحرير عنصرين اختطفهما مطلوبون
بعد اشتباكات قرية حاويك... إدارة أمن الحدود السورية: تحرير عنصرين اختطفهما مطلوبون

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة السورية بمحافظة حمص أن إدارة أمن الحدود "تمكنت من تحرير عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية-اللبنانية."

وكان المكتب اعلن ان إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية "حاويك" الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات التي كانت في حوزتهم.
وقال المكتب الإعلامي  بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية "سانا": "في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية "حاويك" الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز سيادة القانون والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلبا على الشعبين السوري واللبناني".

وأضاف: "أسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت في حوزتهم".

وأكد المكتب أن "خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، ما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما، وتؤكد المديرية أن تحريرهما يمثل أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون".

وتابع: "تؤكد قوى الأمن عزمها على التصدي بحزم للفلول المسلحة وعصابات التهريب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح الشعبين السوري واللبناني، ونهيب بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن البلاد وسلامة مواطنيها".
بعد اشتباكات قرية حاويك... إدارة أمن الحدود السورية: تحرير عنصرين اختطفهما مطلوبون

عربي و دولي

سوريا

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