الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب يؤكد ثقته الكاملة بماسك: لا يكسب أي اموال

2025-02-09 | 11:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يؤكد ثقته الكاملة بماسك: لا يكسب أي اموال
ترامب يؤكد ثقته الكاملة بماسك: لا يكسب أي اموال

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته الكاملة بإيلون ماسك الذي كلفه مهمة خفض الإنفاق الفدرالي، مؤكدا أن حليفه الملياردير سيساعد في الكشف عن "مئات مليارات الدولارات" التي جرى صرفها بطريقة احتيالية في رأيه.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "سنعثر على مليارات، مئات مليارات الدولارات من الاحتيال والانتهاكات. وأنتم تعلمون أن هذا هو ما انتخبني الناس من أجله"، وفق مقتطف من مقابلة من المقرر أن تبث الأحد.

بعد أن أصبح مستشارا مقربا لدونالد ترامب، تولى أغنى رجل في العالم ورئيس شركات تيسلا وإكس وسبايس إكس، قيادة لجنة "الكفاءة" لمراجعة الإنفاق الفدرالي وتقليصه بشكل كبير.

وأثارت أساليب ماسك غضب الديموقراطيين وسلسلة من الدعاوى القضائية في الأسابيع الأخيرة.

وعندما سئل عن هذا الموضوع، أكد الرئيس الأميركي لشبكة فوكس نيوز أنه يثق برجل الأعمال.

وقال ترامب "هل أثق بإيلون؟ نعم، إنه لا يكسب أي أموال"، مضيفا "أتساءل كيف يمكنه أن يخصص الوقت، فهو مشغول كثيرا".

وتابع "إيلون ماسك ساعدني كثيرا، لقد كان رائعا"، مضيفا أنه سيطلب منه قريبا مراجعة ميزانية وزارة التعليم.

وقال ترامب أيضا "سأتوجه بعد ذلك إلى الجيش"، مكررا تعهده مراجعة الإنفاق في البنتاغون الذي تبلغ ميزانيته للعام 2025 نحو 850 مليار دولار.

 

ترامب يؤكد ثقته الكاملة بماسك: لا يكسب أي اموال

عربي و دولي

إيلون ماسك

دونالد ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش بدأ الانسحاب من محور نتساريم بغزة ومن المتوقع إكتمال الانسحاب اليوم
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في إرساء الاستقرار على الحدود السورية اللبنانية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب:ملتزم بشراء غزة وامتلاكها
16:50

ترامب:ملتزم بشراء غزة وامتلاكها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أن قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.

16:50

ترامب:ملتزم بشراء غزة وامتلاكها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أن قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025