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عربي و دولي
سموتريتش: سنقطع المياه والكهرباء عن غزة إذا عرقلت حماس اتفاق التبادل
2025-02-11 | 06:27
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سموتريتش: سنقطع المياه والكهرباء عن غزة إذا عرقلت حماس اتفاق التبادل
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