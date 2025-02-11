أبو الغيط: لتتنحَ حماس!

أكد أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، في تصريح تلفزيوني، أن "القمة العربية الطارئة ستناقش طرحاً عربياً يقابل مقترح أميركا"، موضحاً أن "الطرح العربي سيقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي والدولي".

وفي حين أشار إلى أنه "لا حل دون التوافق الفلسطيني الفلسطيني"، وشدد على أنه "لا يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أي جهة شراء قطاع غزة"، معتبراً أن "مقترح ترامب بشأن غزة هدفه وجود طرح عربي مقابل".



من ناحية أخرى، أوضح أن "لا تواصل مع حماس والتواصل محصور مع السلطة الفلسطينية"، قائلاً: "لتتنح حماس إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك".



كما اعتبر أبو الغيط أن "ترامب يريد تجريد الفلسطينيين من كل شيء"، لافتاً إلى أننا "في فترة من المواجهة الخطرة جداً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي"، موضحاً أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مصلحة في انهيار اتفاق غزة".