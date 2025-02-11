الشرع يعلّق على خطة ترامب: لن تنجح!

وفي تصريحاته خلال مقابلة في بودكاست بريطاني أكد الشرع أن مقترح ترامب لن ينجح.وأضاف الشرع "ليس هناك قوة تستطيع أن تجبر أهل أرض أن يهجروا من أرضهم... هذه فشلت عبر كل المحاولات السابقة من خلال الكثير من الدول التي حاولت أن تفعل ذلك وخاصة خلال الحرب الأخيرة التي جرت على غزة خلال سنة ونصف، الناس تحملوا العذاب والقتل والدمار ولم يقولوا الخروج من أرضهم".وتابع: "على مدار 80 سنة من هذا الصراع، كل محاولات إخراج الناس من أرضها: من خرج ندم على خروجه. فبالتالي هناك درس فلسطيني تعرفه كل الأجيال الفلسطينية وهي التمسك بأرضهم".واعتبر الشرع أنه "ليس من الحكمة وليس من الأخلاق البشرية ولا السياسية حتى أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم".وأضاف: "أنا أعتقد أن هذه جريمة كبيرة جداً لا يمكن أن تحدث وأعتقد أنها لن تنجح".