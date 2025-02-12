أول إتصال مباشر معلن منذ 3 سنوات .. تفاصيل مكالمة ترامب وبوتين

وتعد هذه المكالمة اول اتصال مباشر معلن لبوتين مع رئيس أميركي منذ 3 اعوام وقد استمرت 90 دقيقة.

واشار بيسكوف الى ان بوتين قال لترامب خلال الاتصال إنه يريد إيجاد "حل بعيد المدى" للنزاع في أوكرانيا من خلال "مفاوضات سلام"، وفق ما أعلن الكرملين.

وتابع بيسكوف للصحافيين "ذكر الرئيس بوتين ضرورة معالجة الجذور العميقة للنزاع، واتفق مع ترامب على أنه يمكن إيجاد حل بعيد المدى من خلال مفاوضات سلام".

واضاف بيسكوف أن الرئيسين توافقا خلال هذه المكالمة التي استمرت ساعة ونصف ساعة على أن "الوقت حان لتعمل كل الدول معا".

وتابع أن "الرئيس الروسي دعا دونالد ترامب الى زيارة موسكو وأبدى استعداده لاستقبال مسؤولين أميركيين في روسيا"، بما في ذلك في إطار الجهود للتوصل إلى سلام مع أوكرانيا.

وأكد بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، ويشمل ذلك تنظيم اجتماعات ثنائية".

وفي ما يتجاوز أوكرانيا، تناولت المحادثة الهاتفية الوضع في الشرق الأوسط وملف النووي الإيراني والعلاقات الروسية الأميركية في المجال الاقتصادي، بحسب المصدر نفسه.

كذلك، تطرق الرئيسان إلى "المسائل المتصلة بتبادل مواطنين بين روسيا والولايات المتحدة".

من جانبه قال ترامب: "ناقشنا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار والعديد من الموضوعات الأخرى".

وأضاف: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا بنجاح كبير معا في الحرب العالمية الثانية، وتذكرنا أن روسيا فقدت عشرات الملايين من الناس، وبالمثل، فقدنا الكثير! تحدث كل منا عن نقاط القوة في دولنا، والفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها يوما ما في العمل معا".

وتابع: "لكن أولا، كما اتفقنا كلانا، نريد وقف الوفيات التي وقعت في الحرب مع روسيا وأوكرانيا"، لافتاً الى انه "اتفقنا على العمل معا عن كثب، بما في ذلك زيارة دول بعضنا بعضا. لقد اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو أمر سأفعله الآن".

وقال: "لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة أنها ستكون ناجحة".

وأضاف: "لقد مات الملايين من الناس في حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا، لكنها حدثت بالفعل، لذلك يجب أن تنتهي. لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح".

وتابع: "أود أن أشكر الرئيس بوتين على وقته وجهده فيما يتعلق بإطلاق سراح مارك فوغل بالأمس، وهو رجل رائع استقبلته شخصيا الليلة الماضية في البيت الأبيض. أعتقد أن هذا الجهد سيؤدي إلى خاتمة ناجحة، آمل أن يكون قريبا!".

وكانت موسكو أفرجت هذا الأسبوع عن مارك فوغيل، الأميركي المسجون منذ 2021 في روسيا بتهمة تهريب مخدرات.

في المقابل، وافقت واشنطن على الإفراج عن الروسي ألكسندر فينيك، خبير المعلوماتية المتهم بجرائم عدة على صلة بمنصة "بي تي سي إي" لتبادل العملات الرقمية، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي لم يشأ كشف هويته.