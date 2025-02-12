هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية ان جيش الإحتلال "يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها".

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية قولهم ان "إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط في لبنان"، كما نقلت عن المصادر أن "الأميركيين يدركون أن وجود الجيش الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان ضروري لضمان أمن المجتمعات الشمالية في إسرائيل".

وبحسب المسؤولين، فإن هذا هو ما ناقشه الفريقان الإسرائيلي والأميركي، من بين أمور أخرى، قبل وأثناء الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل اشارت هيئة البث الى ان "المدارس في الشمال ستعاود النشاط بشكل تدريجي في بداية شهر أذار وسيكون لدى الوالدين خيار اختيار المكان الذي سيدرس فيه أطفالهم".ونقلت هيئة البث عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية قولهم ان "إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط في لبنان"، كما نقلت عن المصادر أن "الأميركيين يدركون أن وجود الجيش الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان ضروري لضمان أمن المجتمعات الشمالية في إسرائيل".

وبحسب المسؤولين، فإن هذا هو ما ناقشه الفريقان الإسرائيلي والأميركي، من بين أمور أخرى، قبل وأثناء الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.