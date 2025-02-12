الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان

2025-02-12 | 16:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية ان جيش الإحتلال "يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها".

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية قولهم ان "إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط في لبنان"، كما نقلت عن المصادر أن "الأميركيين يدركون أن وجود الجيش الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان ضروري لضمان أمن المجتمعات الشمالية في إسرائيل".
وبحسب المسؤولين، فإن هذا هو ما ناقشه الفريقان الإسرائيلي والأميركي، من بين أمور أخرى، قبل وأثناء الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي سياق متصل اشارت هيئة البث الى ان "المدارس في الشمال ستعاود النشاط بشكل تدريجي في بداية شهر أذار وسيكون لدى الوالدين خيار اختيار المكان الذي سيدرس فيه أطفالهم".ونقلت هيئة البث عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية قولهم ان "إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط في لبنان"، كما نقلت عن المصادر أن "الأميركيين يدركون أن وجود الجيش الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان ضروري لضمان أمن المجتمعات الشمالية في إسرائيل".
وبحسب المسؤولين، فإن هذا هو ما ناقشه الفريقان الإسرائيلي والأميركي، من بين أمور أخرى، قبل وأثناء الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان

عربي و دولي

اسرائيل

هيئة البث

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكابينت سيتجه لتبني خطة ترامب؟!
الصين تؤكد أن "غزة للفلسطينيين" وترفض "التهجير القسري"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الملك عبدالله وماكرون بحثا آخر التطورات في غزة
01:10

الملك عبدالله وماكرون بحثا آخر التطورات في غزة

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، المستجدات الخطيرة في غزة والضفة الغربية، بحسب "بترا".

01:10

الملك عبدالله وماكرون بحثا آخر التطورات في غزة

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، المستجدات الخطيرة في غزة والضفة الغربية، بحسب "بترا".

ترامب: سألتقي بوتين في السعودية
16:46

ترامب: سألتقي بوتين في السعودية

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعه الاول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، "في إطار مساعيه لوضع حد للحرب الروسية -الاوكرانية"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية

16:46

ترامب: سألتقي بوتين في السعودية

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعه الاول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، "في إطار مساعيه لوضع حد للحرب الروسية -الاوكرانية"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025