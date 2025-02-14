الأمم المتحدة تدين هجوم بيروت: "غير مقبول"

أدانت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لليونيفيل مساء اليوم قرب مطار بيروت، مؤكدة أنه "غير مقبول على الإطلاق". وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين يواصلون جهودهم لضمان الاستقرار في لبنان، رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهونها.



