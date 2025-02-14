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عربي و دولي

الأمم المتحدة تدين هجوم بيروت: "غير مقبول"

2025-02-14 | 16:30
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الأمم المتحدة تدين هجوم بيروت: &quot;غير مقبول&quot;
الأمم المتحدة تدين هجوم بيروت: "غير مقبول"

أدانت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لليونيفيل مساء اليوم قرب مطار بيروت، مؤكدة أنه "غير مقبول على الإطلاق". وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين يواصلون جهودهم لضمان الاستقرار في لبنان، رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهونها.

وأكّدت الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). كما دعت إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم. وتمنت الشفاء العاجل لزملائها في اليونيفيل الذين تعرضوا لهذا الحادث.

الأمم المتحدة تدين هجوم بيروت: "غير مقبول"

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عربي و دولي

الأمم المتحدة

لبنان

اليونيفل

حزب الله

مطار بيروت

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