"يوزّعون ويروّجون المخدرات".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المُتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، ومُكافحة تلك الآفة على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص بتوزيع المخدّرات على المروّجين في بيروت وجبل لبنان.

بنتيجة المُتابعة، تبيّن أنّه يُدعى: ت. ج. (مواليد عام 1989، لبناني) من أصحاب السّوابق، ومطلوب بجرم تجارة مخدرات>



بعد رصد ومتابعة دقيقة، قامت قوّة من المكتب المذكور بمداهمته في منزله في قرية عانوت-الشوف. بتفتيشه، ومكان إقامته، وسيارته، تم ضبط الكميّة التالية من المخدّرات:



/11/ مغلّف نايلون تحتوي على مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /275/غ.



/9/ مغلّفات نايلون تحتوي على مادة الماريجوانا زنتها حوالي /73/غ.



/18/ طبة كوكايين زنتها /69/غ.



/19/ حبة ترامادول.



/61/ حبة كبتاغون



حنجور كيتامين



/32/ حبة نوع “XTC مغلفات



مغلّفات فارغة لتوضيب المخدرات



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه يوزّع المخدّرات بغية ترويجها، على كلّ من:



م. ع. (مواليد عام 1994، فلسطيني)



س. ب. (مواليد عام 1985، لبناني).



بتاريخ 15-01-2025، قامت دورية من المكتب المذكور بتوقيف الأوّل. كما تم توقيف الثاني بتاريخ 08-02-2025.



اجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".