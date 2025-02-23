الرئاسة السورية: الشرع يتلقى دعوة من الرئيس المصري لحضور القمة العربية الطارئة

النائب وضاح الصادق للجديد: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها وكتلة تحالف التغيير سمت الرئيس نواف سلام ولكن يمكن ان تكون في المعارضة اذا لم تلتزم الحكومة بوعودها