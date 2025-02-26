مسؤول أميركي: لبنان يمكنه الانضمام الى اتفاق السلام مع إسرائيل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعرب عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة راهنا لإقناع المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل التي اطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب عام 2020. كما أعرب ويتكوف عن اعتقاده بإمكانية أن يلحق لبنان وسوريا بقطار التطبيع بعد الانتكاسات التي تعرّضت لها في كلا هذين البلدين القوى الموالية لإيران.